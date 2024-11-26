İsrail neden Lübnan’da ateşkesi kabul etmek zorunda kaldı?

Arap dünyası analisti Abdulbari Atvan, Lübnan’da ateşkesin yakın olduğuna dair geniş çapta yayılan haberlerle ilgili olarak bu medya kampanyasının ardındaki nedenleri derledi. Atvan, bu süreci Batı’nın medya saldırısı olarak değerlendirerek, İsrail’in, Hizbullah karşısındaki çaresizliğini bu kampanyanın temel nedeni olarak gösterdi.

Atvan konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmelerde

"İsrail ve Amerikan medyasını takip eden herkes, İsrail işgal rejimi ile Hizbullah arasında bir ateşkes anlaşmasının çok yakın olduğu izlenimine kapılıyor. Hizbullah, bu iyimserlik dalgası hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Ancak daha önce, işgal rejimi ve onun işbirlikçileri tarafından yayılan, sahte bir olumlu atmosfer yaratmayı amaçlayan haberler konusunda uyarıda bulunmuştu. Bu tür haberlerin amacı, Lübnanlılar arasında bölünme yaratmaktır." ifadelerini kullandı.

Atvan "İsrail’de "Kara Pazar" olarak adlandırılan olayda, Hizbullah savaşçıları 340’tan fazla füze ve birçok intihar İHA’sı ile Tel Aviv, Hayfa ve Safed’deki askeri ve istihbarat üslerini hedef aldı. Bu saldırılar dört milyon İsraillinin sığınaklara kaçmasına, Ben Gurion Havalimanı’nın kapanmasına ve geniş çaplı yangınlara yol açtı." dedi.



Atvan değerlendirmelerinde" Ateşkesle ilgili ani ve yoğun olumlu haberlerin amacı, İsrail’in kuzey, orta ve güney kesimlerinde sirenler ve patlamalarla uyanıp uyuyan yerleşimciler arasında hakim olan korku atmosferini azaltmaktır." derken " Hizbullah’ın kuzeydeki yoğun füze saldırıları ve intihar İHA operasyonları, Celile’nin batısındaki Akka, Hayfa, Nahariya ve Safed gibi şehirlerde hayatı durma noktasına getirdi. Bu saldırılar nedeniyle okullar kapatıldı." ifadelerini kullandı i.

Aşdod Limanı ve Dimona tehdidine de dikkat çeken Atvan"

Hizbullah’ın güneydeki Aşdod Limanı’na ulaşan hassas güdümlü füzeleri, İsrail’in deniz üssünü vurdu ve ciddi hasar verdi. Bu gelişme, Dimona’daki nükleer tesisin de aynı şekilde hedef alınabileceğini gösteriyor." dedi.

Atwan, bu saldırıların, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun "Hizbullah’ın savaş gücünün %80’ini yok ettik" iddiasının yanlış olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Ayrıca El Cezire, İsrail bakanlarının, İsrail’in ateşkesi kabul etmesini zorunlu kılan karmaşık ve gizli nedenler olduğunu belirttiklerini aktardı.