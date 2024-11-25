Trabzonspor-Adana Demirspor Maçı Ne Zaman? İşte Detaylar

Trabzonspor, kötü gidişatını sona erdirmek için Süper Lig'in 13. haftasında Adana Demirspor'u ağırlıyor. Bordo-mavili ekip, son haftalarda aldığı üst üste yenilgilerin ardından taraftarının önünde moral bulmayı hedefliyor. Rakip takım Adana Demirspor ise 2 puanla ligin son sırasından kurtulmak için sahaya çıkacak.

Maç Ne Zaman ve Saat Kaçta?

Trabzonspor-Adana Demirspor maçı, 25 Kasım Pazartesi günü oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak. Kritik mücadele, futbolseverler için beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Futbolseverlerin merakla beklediği Trabzonspor-Adana Demirspor karşılaşması, beIN Sports 1 ekranlarında yayınlanacak. Maçın başlama saati 20.00 olarak açıklandı. Ajandanıza not etmeyi unutmayın: Trabzonspor, Adana Demirspor'u konuk ediyor, tarih ise 25 Kasım Pazartesi.

Bu zorlu mücadelede Trabzonspor, galibiyet serisi yakalamayı hedeflerken Adana Demirspor, ligin son sırasından kurtulma çabasında.

(NTV)