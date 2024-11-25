25 Kas 2024 18:50
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Trabzonspor-Adana Demirspor Maçı Ne Zaman? İşte Detaylar

25 Kas 2024 18:50
News ID: 85670809
Trabzonspor-Adana Demirspor Maçı Ne Zaman? İşte Detaylar

Trabzonspor, kötü gidişatını sona erdirmek için Süper Lig'in 13. haftasında Adana Demirspor'u ağırlıyor.

Trabzonspor, kötü gidişatını sona erdirmek için Süper Lig'in 13. haftasında Adana Demirspor'u ağırlıyor. Bordo-mavili ekip, son haftalarda aldığı üst üste yenilgilerin ardından taraftarının önünde moral bulmayı hedefliyor. Rakip takım Adana Demirspor ise 2 puanla ligin son sırasından kurtulmak için sahaya çıkacak.

Maç Ne Zaman ve Saat Kaçta?

Trabzonspor-Adana Demirspor maçı, 25 Kasım Pazartesi günü oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak. Kritik mücadele, futbolseverler için beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Futbolseverlerin merakla beklediği Trabzonspor-Adana Demirspor karşılaşması, beIN Sports 1 ekranlarında yayınlanacak. Maçın başlama saati 20.00 olarak açıklandı. Ajandanıza not etmeyi unutmayın: Trabzonspor, Adana Demirspor'u konuk ediyor, tarih ise 25 Kasım Pazartesi.

Bu zorlu mücadelede Trabzonspor, galibiyet serisi yakalamayı hedeflerken Adana Demirspor, ligin son sırasından kurtulma çabasında. 

(NTV)

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