Esirler karanlık hücrelerde: dayaktan işkenceye kadar, gardiyanların kırbacı altında, hayatını kaybediyor

El-Barğusi sözlerinin devamında" İşgalcilerin esirlere karşı işlediği suçlar ciddi bir şekilde arttı ve pek çok esir esaret altında şehit oldu. Son olarak Batı Şeria’nın Nablus kentinden Semih Alavi ve Gazze’den Nur Selim şehit oldu. Bu iki kişinin şehadeti, sıkı sansür altında gerçekleşti." dedi.

Bu Filistinli aktivist ayrıca "Esirlere yönelik dayak, işkence ve cinayete kadar uzanan planlı saldırılar devam ediyor. Esirler aç bırakılıyor ve temizlik ile hijyen malzemelerinden mahrum bırakılıyor. Duş süreleri sınırlı tutuluyor, bu da özellikle tıbbi bakımın yapılmadığı bir ortamda ciddi deri hastalıklarının yayılmasına neden oluyor." dedi.

El-Barğusi "Esirler haklarından mahrum ediliyor, örneğin ibadetlerini yerine getirmelerine izin verilmiyor. Kadın esirlerin namaz başörtüleri ve örtüleri ellerinden alınıyor, hatta bazı kadın esirlerin "Damon" hapishanesine girişlerinde başörtüleri zorla çıkarılıyor. Esirlerin tüm acı ve sıkıntılarına, çıplak arama, sürekli hakaret ve tehditler de ekleniyor. Uluslararası adaletin yokluğu, esirlerin durumuna duyarsızlık ve medya odaklılığının eksikliği, Siyonist rejimin liderlerinin esirlere yönelik insanlık dışı eylemlerini sürdürmesine zemin hazırlıyor." diye ekledi.