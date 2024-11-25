Asgari Ücret Zammı Ne Kadar Olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayı başında 2025 yılı asgari ücret zammı için toplanmaya hazırlanıyor. Görüşmelerde, yıl sonu ve hedef enflasyon oranlarını göz önünde bulunduran bir “ara formül” öne çıkıyor. Peki, bu ara formül nedir? Asgari ücrete yapılacak zam ne kadar olacak? İşte merak edilen detaylar.

Ara Formül ile Asgari Ücret Hesaplaması

Aralık ayında başlayacak görüşmelerde, asgari ücret artışının yıl sonu enflasyonu ve hedef enflasyon arasında bir denge ile belirleneceği konuşuluyor. Mevcut net asgari ücretin 17 bin 2 lira olduğu bilinirken, muhalefet partilerinin talepleri arasında 28 bin ila 35 bin lira arasında rakamlar bulunuyor. Ancak hükümet, zammı belirlerken 5 aylık enflasyon oranlarını ve Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminlerini dikkate alacak.

Merkez Bankası’nın 2024 yılı için yıl sonu enflasyon tahminini %44, 2025 yılı tahminini ise %21 olarak güncellediği biliniyor. Bu doğrultuda, asgari ücret artışı için olası bir senaryoda %32,5 zam oranı gündeme gelebilir. Böyle bir durumda yeni asgari ücretin 22 bin 527 lira olması bekleniyor. Eğer yıl sonu enflasyon tahmini olan %44 oranı dikkate alınırsa, asgari ücretin 24 bin 500 lira seviyesine yükselmesi mümkün görünüyor.

Asgari Ücret 2025 Tahminleri

Kamuoyunda, asgari ücret zammı için %25 ile %35 arasında bir artış beklentisi hakim. Belirlenen zam oranlarına göre yeni asgari ücret şöyle şekillenebilir:

%20 zam: 20 bin 402 TL

%25 zam: 21 bin 252 TL

%30 zam: 22 bin 102 TL

%35 zam: 22 bin 502 TL

%40 zam: 23 bin 802 TL

Asgari Ücrete Zam ile İlgili Görüşmeler Ne Zaman Başlayacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun görüşmelere aralık ayı başında başlaması planlanıyor. Görüşmelerde yalnızca enflasyon değil, ekonomik büyüme oranları, işverenlerin maliyetleri ve çalışanların yaşam koşulları da değerlendirilecek.

2025 yılı için asgari ücret zammının ne kadar olacağı konusunda nihai karar, aralık ayında gerçekleştirilecek toplantıların ardından açıklanacak. Gelişmeleri yakından takip etmekte fayda var.