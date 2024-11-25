Yarın Okullar Tatil mi? Hangi İllerde Kar Tatili Var?

Türkiye genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, birçok ilde yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle doğu bölgelerinde başlayan kar yağışı, batıya doğru etkisini artırarak devam ediyor. Kar nedeniyle bazı illerde okullar tatil edildi. "Yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı, kar yağışının etkili olduğu iller için netleşmeye başladı. İşte detaylar:

Erzincan’da 26 Kasım’da Okullar Tatil Edildi

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Erzincan Valiliği, il genelindeki tüm resmi ve özel okullarda 26 Kasım Salı günü eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Valilik, yollarda yaşanabilecek olumsuzluklara dikkat çekerek vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Günlerdir kar yağışının etkisi altında olan Erzincan’da tatil haberi, bölgedeki aileler ve öğrenciler için sevindirici bir gelişme oldu.

Kar Yağışı Hangi İlleri Etkiliyor?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, kar yağışı Türkiye’nin birçok ilinde etkisini sürdürüyor. Yurdun büyük bir kısmında kar yağışının üç gün boyunca devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıkların ise mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Şiddetli kar ve tipi nedeniyle yollar kapanırken, ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Özellikle köy yollarının ulaşıma kapandığı belirtiliyor.

13 Kentte Turuncu Alarm!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine dayanarak 13 il için turuncu alarm verdi. Bu iller arasında Adana, Antalya, Mersin, Kahramanmaraş, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon ve Rize yer alıyor. Ayrıca, 11 ilde ise sarı kodlu uyarı yapıldığı belirtildi.

Kar Yağışı Ne Zaman Bitecek?

Yoğun kar yağışı, ulaşımda ve günlük hayatta zorluklara neden olmaya devam ediyor. Meteoroloji uzmanlarına göre, kar yağışının etkisinin hafta boyunca sürmesi bekleniyor. Sürücülere, yollarda buzlanma ve görüş mesafesi konusunda dikkatli olmaları için uyarılar yapılıyor. Haliyle kar yağışları devam ettiği sürece "yarın okullar tatil mi" sorusu da gündemde kalacaktır. Hangi illerde okulların tatil olduğunu öğrenmek için güncel haberleri takip etmeye devam ediniz.