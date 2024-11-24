Hizbullah’tan Siyonist hedeflere füze saldırıları

Hizbullah tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırılar Gazze halkını desteklemek, Filistin direnişine arka çıkmak ve Lübnan ile halkını savunmak amacıyla gerçekleştirildi

Saat 07:30’da Siyonist rejim askerlerinin El-Mutella üssündeki toplanma noktası hedef alındı.

Saat 08:45’te Siyonist askerlerin El-Hiyam şehrinin doğusundaki toplanma alanı füze saldırısına uğradı.

Saat 09:10’da ise Ma'alot Tarşiha yerleşim birimine füze saldırısı düzenlendi.

Eş zamanlı olarak, Hatzor Ha Glilit yerleşim yeri de füze saldırılarının hedefi oldu.

Ayrıca, Siyonist rejim medyası, Lübnan’dan atılan çok sayıda füze nedeniyle Hadera, Netanya, Herzliya ve Sharon bölgelerinde sirenlerin çaldığını bildirdi. Bu bölgeler Tel Aviv’in çevresinde yer alıyor.

Bu saldırılar, bölgedeki gerilimin tırmanmaya devam ettiğini ve Hizbullah’ın direniş eylemlerini genişlettiğini gösteriyor.