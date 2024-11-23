23 Kas 2024 18:19
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News ID: 85668507
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El Kassam'dan Siyonist (rejim) ordusunun önemli üssüne füze saldırısı

23 Kas 2024 18:19
News ID: 85668507
El Kassam'dan Siyonist (rejim) ordusunun önemli üssüne füze saldırısı

Tahran, İRNA - Filistin İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) askeri kolu Şehit İzzeddin El Kassam Tugayları, işgal altındaki toprakların güneyindeki Siyonist (rejim) ordu üssüne füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Hamas hareketinin askeri kanadı, yaptığı açıklamada Siyonist ordusunun "Raim" askeri üssünü isabetli bir şekilde vurduğunu ve saldırının kısa menzilli Rojum füzeleriyle gerçekleştirildiğini duyurdu.

Gazze Özel Kuvvetlerinin karargahı olarak bilinen Raim'deki Siyonist askeri üssün ana görevi, Refah'ın doğusundan işgal altındaki topraklar içindeki Zikim kasabasına kadar Mısır ile olan tüm sınırların güvenliğini sağlamaktır. Bu, İsrail (rejim)  ordusunun tüm askeri oluşumlarından oluşan büyük bir askeri güç. 

Bu saldırı, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırının 444'üncü gününe girdiği ve Siyonist (rejim) ordunun bu şeritteki direnişin askeri gücünü yok etme iddiasında olduğu bir dönemde gerçekleştirildi.

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