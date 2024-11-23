İstanbul'da Farsça Dil Eğitimi Programları Düzenlendi

İslam Kültür ve İletişim Teşkilatı’nın web sitesinde yer alan habere göre, Sa’di Vakfı'nın "İlk Adım" adlı eğitim kitabı kullanılarak düzenlenen temel düzey Farsça eğitim kursları, eğitmen Behnam Razi tarafından İstanbul Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

Bu eğitim programına ilahiyat, tarih, Türk edebiyatı ve İslam sanatları gibi çeşitli alanlardan öğrenciler, öğretim üyeleri ve araştırmacılar katıldı. Katılımcılar, bilimsel ve dinamik bir ortamda Farsça öğrenme imkanı buldu.

Kursların ana hedefi, Farsça dilinin temel becerilerini geliştirmekti. Okuma, dinleme, yazma ve doğru telaffuz gibi alanların yanı sıra kelime dağarcığını artırmaya yönelik çalışmalar da yapıldı.

Bunlara ek olarak, Farsça dilinin temel unsurları; alfabe, kelime oluşturma, temel cümle yapıları ve yaygın ifadeler, düzenli ve adım adım bir yaklaşımla öğretildi.

Bu kursların en dikkat çekici özelliklerinden biri, katılımcıların ihtiyaç ve ilgi alanlarına odaklanılmasıydı. Eğitim materyalleri, dil öğrenenlerin Farsça dil yapısıyla tanışmalarını sağlarken, aynı zamanda günlük hayatta gerçek durumlarda dili kullanabilmelerine yardımcı olacak şekilde tasarlandı.

Dersler, Pazartesi, Salı ve Perşembe günleri 17.00-20.00 saatleri arasında yoğunlaştırılmış bir şekilde yapıldı ve 23 gönüllü Farsça öğrencisinin katılımıyla, samimi ve iş birliğine dayalı bir öğrenme ortamı oluşturuldu.

Bu eğitim programı yalnızca Farsça öğrenme fırsatı sunmakla kalmadı, aynı zamanda İran kültürü ve edebiyatıyla daha fazla tanışmak için bir zemin sağladı. Katılımcılar, dil öğrenme sürecinde Farsça ile ilgili edebi, tarihi ve sanatsal yönleri tanıma fırsatı buldu ve eğitim materyalleri aracılığıyla bu dilin güzelliği ve zenginliğine dair örnekler deneyimlediler.