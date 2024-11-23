23 Kas 2024 13:33
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News ID: 85668201
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İran Dışişleri Bakn Yardımcısı: Tahran ve Riyad bölgede barış arayışındalar

23 Kas 2024 13:33
News ID: 85668201
İran Dışişleri Bakn Yardımcısı: Tahran ve Riyad bölgede barış arayışındalar

Tahran, İRNA - Pekin Anlaşması'nın uygulanmasında Çin'in olumlu rolüne değinen İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, İran ve Suudi Arabistan'ın bölgede kalıcı barış ve huzur tesis etme arayışında olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, Şarku'l Avsat gazetesine verdiği röportajda  "İran ve Arabistan'ın büyüyen ve istikrarlı bölgede kalıcı barış ve huzurun tesis edilmesi arayışında olması, ikili bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesini ve mevcut tehditlerin azaltılmasını gerektirmektedir." ifadesine dikkat çekti.

Suudi Arabistan ziyareti sırasında bu ülkenin yetkilileriyle yaptığı görüşmelere değinen Taht Revançi "İran ve Suudi Arabistan'ın eylemleri, bölgede ve dünyada kalkınma, barış ve güvenlik çerçevesinde ikili ve çok taraflı uluslararası işbirliğinin başarılı bir örneğidir." diyerek iki ülke arasında çeşitli siyasi, güvenlik, ekonomik, ticari ve konsolosluk alanlarındaki işbirliğinin, tarihi ve kültürel ortaklıklar ile iyi komşuluk ilkesine dayalı olarak genişletilerek sürdürülmesine de vurgu yaptı.

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