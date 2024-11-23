İranlı yapay zeka uzmanları tarafından Farsça modellerinin en kapsamlı değerlendirme sisteminin geliştirilmesi

Üniversitenin bilgisayar mühendisliği fakültesi öğretim üyesi ve doğal dil işleme laboratuvarı başkanı Saide Mümtazi "Sanayi-üniversite iş birliğine örnek olarak Part Yapay Zeka Araştırma Merkezi ve Emir Kebir Teknik Üniversitesi Doğal Dil İşleme Laboratuvarı uzmanları, Farsça modellerinin değerlendirilmesine yönelik en kapsamlı ve güçlü sistemi geliştirdi." açıklamasında bulundu.

Mümtazi "Farsça modellerini değerlendirmeye yönelik bu güçlü sistemin geliştirilmesiyle, ülkenin yapay zeka ekosistemi, büyük Farsça modellerini değerlendirebilecek doğru ve entegre bir ölçümle donatılacak." ifadesine dikkat çekti.

Farsça modellerinin değerlendirilmesine yönelik bu sistemin özelliklerine değinen Mümtazi, "Bu değerlendirme sistemi ۴۰ binden fazla örnek içermektedir; bunların bir kısmı uluslararası kabul görmüş çeşitli referanslardan Farsça'ya çevrilmiş, bir kısmı da ülke içinde sıfırdan hazırlanıp etiketlenmiştir." diye ekledi.