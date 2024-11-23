Lübnan'ın El Hiyam bölgesinde Hizbullah güçleri ile Siyonist rejim arasında şiddetli çatışma + video

Lübnan merkezli El Menar kanalı "Bu şiddetli çatışma, Siyonist rejimin askerlerinin bu bölgeye girmeye çalışması sonrasında yaşandı." bilgisini paylaştı.

Bu habere göre, İslami Direniş güçleri, Cuma günü El Hiyam bölgesindeki Siyonist düşman askerlerine defalarca saldırarak onların bu bölgedeki toplanma merkezlerini ve araçlarını hedef aldı.

Lübnan İslami Direnişi ayrı ayrı yaptığı açıklamalarda, Hizbullah Hareketi güçlerinin Cuma sabahından bu yana (8 kez) El Hiyam'ın doğu banliyölerinde Siyonist ordu askerlerinin toplanma yerini roketlerle hedef aldığına dikkat çekerek İsrail rejimine ait bir Merkava tankı güdümlü füzeyle olay yerinde imha edildiğini bu da içindekilerin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığini bildirdi.