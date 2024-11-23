23 Kas 2024 11:49
Journalist ID: 5630
News ID: 85668034
T T
0 Persons

Ekler

Lübnan'ın El Hiyam bölgesinde Hizbullah güçleri ile Siyonist rejim arasında şiddetli çatışma + video

23 Kas 2024 11:49
News ID: 85668034
Lübnan'ın El Hiyam bölgesinde Hizbullah güçleri ile Siyonist rejim arasında şiddetli çatışma + video

Tahran, İRNA - Lübnan'ın güney doğusundaki El Hiyam bölgesinde İslami Direniş ile Siyonist düşman ordusu arasında şiddetli çatışmalar yaşanmaya devam ediyor.

indir 8 MB

Lübnan merkezli El Menar kanalı "Bu şiddetli çatışma, Siyonist rejimin askerlerinin bu bölgeye girmeye çalışması sonrasında yaşandı." bilgisini paylaştı.

Bu habere göre, İslami Direniş güçleri, Cuma günü El Hiyam bölgesindeki Siyonist düşman askerlerine defalarca saldırarak onların bu bölgedeki toplanma merkezlerini ve araçlarını hedef aldı.

Lübnan İslami Direnişi ayrı ayrı yaptığı açıklamalarda, Hizbullah Hareketi güçlerinin Cuma sabahından bu yana (8 kez) El Hiyam'ın doğu banliyölerinde Siyonist ordu askerlerinin toplanma yerini roketlerle hedef aldığına dikkat çekerek İsrail rejimine ait bir Merkava tankı güdümlü füzeyle olay yerinde imha edildiğini  bu da içindekilerin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığini bildirdi.

0 Persons

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .