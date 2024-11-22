Hizbullah'tan "El-Hiyam"da Siyonist askeri birliklerine art arda saldırı

Lübnan Hizbullah'ı yaptığı ayrı ayrı açıklamalarda, Gazze halkını desteklemek, Filistin direnişine destek olmak ve Lübnan ile halkını savunmak amacıyla Siyonist rejim ordusunun El-Hiyam şehrinin doğusunda konuşlanan güçlerine üç aşamalı füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

Bu saldırılar gece yarısından sonra saat 01:30, 03:00 ve sabaha doğru saat 05:00'da gerçekleştirildi.

Siyonist rejim ordusu, Pazartesi sabahı itibarıyla Lübnan'ın güneyindeki farklı bölgelere yönelik geniş çaplı saldırılara başladı ve bu saldırılar şu ana kadar devam ediyor.

Hizbullah, bu saldırılara karşılık olarak, ilk anlardan itibaren işgal altındaki kuzey Filistin’deki Siyonist yerleşim yerlerine ve mevzilerine çok sayıda operasyon düzenledi. Hareket, son günlerde ve saatlerde yüzlerce füze ile Siyonist rejim ordusunun mevzilerini hedef aldı ve aynı zamanda kara savaşında işgalci askerler ile zırhlı araçları hedef almayı sürdürüyor.