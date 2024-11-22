Halk, Tahran’daki Birleşmiş Milletler temsilciliği önünde toplanarak İsrail rejiminin Gazze'deki katliamlarını kınadı

Bugün sabah saatlerinde yüzlerce Tahranlı, Gazze’deki Siyonist rejimin son soykırım ve cinayetlerini kınamak için Tahran’daki Birleşmiş Milletler temsilciliği önünde toplandı.

Bu gösteride, Tahran halkı, Siyonist rejimin işlediği suçlar karşısında Birleşmiş Milletler’in sessizliğini eleştirerek, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından Siyonist rejim liderleri Netanyahu ve Gallant hakkında verilen tutuklama kararına dikkat çekti.

“Çocuk katili Siyonistler idam edilmeli; Siyonist rejim ihraç edilmeli” gibi sloganlar atan göstericiler, insan hakları, uluslararası hukuk ve Siyonist rejimin savaş suçları ile soykırım suçu işlemiş olması nedeniyle bu rejimin Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlardan ihraç edilmesini talep etti.

Başkent halkı, ayrıca "İsrail'e ölüm", "Amerika'ya ölüm" gibi sloganlar atarak, Batı ülkelerinin, en son olarak Amerika'nın Gazze'de acil ateşkes kararını veto etmesiyle Siyonist rejime verdiği desteği ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin etkisiz yapısını ve Birleşmiş Milletler'in üst düzey yetkililerinin bu suçları durdurma konusundaki hareketsizliğini eleştirdi.

Göstericiler, Tahran’daki Birleşmiş Milletler Temsilcisi aracılığıyla bu gösterinin mesajının, Tahran’daki ve diğer şehirlerdeki gösterilerle birlikte Birleşmiş Milletler'in üst düzey yetkililerine iletilmesini ve Birleşmiş Milletler'in, İsrail rejimini Gazze ve Lübnan’daki suçlarını durdurması için bu çocuk katili rejime baskı yapmasını talep etti.