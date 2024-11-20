500 bin Siyonist günlük olarak sürekli sığınaklarda yaşıyor

General Süleymani, Çarşamba günü Buşehr eyaletinde düzenlenen 30 bin kişilik "Alî Beytü’l-Makdis" tatbikatında yaptığı konuşmada "İşgal altındaki topraklarda sirenler çaldığında, 1 ila 2 milyon kişi daha sığınaklara ekleniyor." ifadelerini kullandı.

Süleymani, "Demir Kubbe" savunma sisteminin "Gerçek Vaat " operasyonlarının birinci ve ikinci aşamasında etkisiz hale geldiğini ve direnişin füzelerinin her gün işgal altındaki toprakları hedef aldığını hatırlattı.

Siyonist rejimin çöküş yolunda olduğunu vurgulayan General Süleymani, "Hizbullah ve direniş cephesi nihai zaferi kazanacaktır. Siyonist rejim direniş cephesi karşısında yenildi ve ömrünün sonuna yaklaştı," dedi.

Ayrıca Süleymani, Amerika’nın Siyonist rejimi tam destekle ayakta tutmaya çalıştığını belirterek, şu açıklamalarda bulundu: "Siyonist rejim ekonomik olarak çökmüş durumda; turizm merkezleri, limanlar ve fabrikalar kapanmış durumda."