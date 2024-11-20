Tel Aviv Hizbullah'ın ateşi altında: Binlerce "Fatih 110" füzesi atışa hazır

Ray al-Yevm Hizbullah ile İsrail rejimi arasındaki çatışmaların artmasıyla ilgili yazısında " İsrail rejiminin Hizbullah’ın medya sorumlusu Muhammed Afif’i suikastle hedef alması ve Beyrut’a saldırmasının ardından Hizbullah, Tel Aviv’i tekrar ateş çemberine alarak Beyrut’a yapılan saldırıya bir yanıt verdi ve İsrail’e ağır bir misillemede bulundu. İsrail, son günlerde şiddetli saldırılar ve yıkım girişimleriyle kendi isteklerini dayatmaya çalışmıştı." ifadelerine yer verdi.

Haberde, Hizbullah’ın ateş topunu İsrail rejiminin başkentine geri gönderdiği ve Tel Aviv’i her an ateş altına alma kapasitesine sahip olduğunu gösteren güçlü bir mesaj verdiği belirtildi. Bu mesajın Tel Aviv tarafından net bir şekilde anlaşıldığı vurgulandı.

Rai al-Yevm ayrıca " Son iki ay içinde Tel Aviv, insansız hava araçları ve füze saldırılarına hedef olmuştu ancak bu yeni saldırı oldukça önemliydi çünkü Hizbullah, Tel Aviv'de ciddi yıkıma neden olan ve İsrail’i benzeri görülmemiş bir korkuya sürükleyen "Fatih 110" füzelerini kullandı." dedi.

Habere göre, Fatih 110 füzesi ilk kez 6 Kasım’da kullanıldı. Bu füze, hassas güdümlü bir füze sınıfında olup stratejik hedeflerin yüksek doğrulukla vurulmasında kullanılıyor. 500 kilogramlık bir harp başlığı taşıyan, 8.8 metre uzunluğunda ve 300 kilometre menzile sahip olan bu füze, sabit veya hareketli rampalardan fırlatılabiliyor ve katı yakıtla çalışıyor. Fatih 110, kara hedeflerine yönelik yüksek hassasiyetli bir füze olup, 10 metreye kadar doğrulukla kritik hedeflere karşı kullanılabiliyor. Haberde, Hizbullah’ın bu füze türünden 12 bin adetten fazla stok bulundurduğu ifade edildi.