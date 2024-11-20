Hamas: ABD'nin yaptırımları işgalcilerin suçlarına destek niteliğindedir

Hamas, ABD Hazine Bakanlığı'nın direniş liderlerine yönelik yaptırımlarını ve Filistin halkının meşru direnişini terörizm olarak nitelendirmesini kınadı.

Bildiride "ABD'nin bu adımı, faşist işgalcilerin ve onların Filistin halkına karşı işledikleri suçların yanında yer alan suçlu bir davranışın bir başka örneğidir." ifadeleri yer aldı.

ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırımlarının yanlış ve yanıltıcı bilgilere dayandığını belirten Hamas, bu girişimin, işgalcilere karşı halkının haklarını ve davasını savunmaya çalışan hareketin liderlerini karalamayı amaçladığını ifade etti.

Hamas ayrıca, "ABD, savaş suçları işleyen ve tarihin en korkunç soykırımlarını gerçekleştirmek için her türlü aracı kullanan işgal rejimi yetkililerini yaptırım kapsamına almaktan kaçınıyor" diyerek çifte standardı eleştirdi.