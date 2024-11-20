20 Kas 2024 11:55
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News ID: 85665334
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Hamas: ABD'nin yaptırımları işgalcilerin suçlarına destek niteliğindedir

20 Kas 2024 11:55
News ID: 85665334
Hamas: ABD'nin yaptırımları işgalcilerin suçlarına destek niteliğindedir

Tahran, İRNA - Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas), ABD Hazine Bakanlığı'nın uyguladığı yaptırımları, Siyonist rejimin işlediği suçlara destek niteliğinde bir adım olarak değerlendiren bir bildiri yayımladı.

Hamas, ABD Hazine Bakanlığı'nın direniş liderlerine yönelik yaptırımlarını ve Filistin halkının meşru direnişini terörizm olarak nitelendirmesini kınadı.  

Bildiride "ABD'nin bu adımı, faşist işgalcilerin ve onların Filistin halkına karşı işledikleri suçların yanında yer alan suçlu bir davranışın bir başka örneğidir." ifadeleri yer aldı. 

ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırımlarının yanlış ve yanıltıcı bilgilere dayandığını belirten Hamas, bu girişimin, işgalcilere karşı halkının haklarını ve davasını savunmaya çalışan hareketin liderlerini karalamayı amaçladığını ifade etti.  

Hamas ayrıca, "ABD, savaş suçları işleyen ve tarihin en korkunç soykırımlarını gerçekleştirmek için her türlü aracı kullanan işgal rejimi yetkililerini yaptırım kapsamına almaktan kaçınıyor" diyerek çifte standardı eleştirdi.

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