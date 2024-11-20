20 Kas 2024 11:30
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News ID: 85665295
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Lübnan’a yapılan kara saldırısında 110 Siyonist asker öldürüldü

20 Kas 2024 11:30
News ID: 85665295
Lübnan’a yapılan kara saldırısında 110 Siyonist asker öldürüldü

Tahran, İRNA- İslami Direniş Harekatı Operasyon Odası, Lübnan'ın güneyindeki cephesinde çatışmaların son durumuna ilişkin yayımladığı raporda, 1 Ekim 2024 tarihinde başlayan Lübnan topraklarına yönelik kara saldırısından bu yana 110 Siyonist rejim askerinin öldürüldüğünü açıkladı.  

Raporda, bu saldırılar sırasında toplamda 1.050 asker ve subayın da yaralandığı belirtildi.  

İşgalci İsrail ordusunun Lübnan topraklarına yönelik kara saldırısının ikinci aşamasının 12 Kasım 2024 tarihinde başladığı ve bu süreçte 18 Siyonist askerin öldüğü, 32'sinin yaralandığı ifade edildi. Yaralılar arasında durumu ağır olanların bulunduğu bildirildi.  

Aynı dönemde beş Merkava tankı ve bir askeri buldozer imha edildi.  

İslami Direniş Harekatı Operasyon Odası'nın açıklamasına göre, saldırıların başlangıcından bu yana toplamda 48 Merkava tankı, 9 askeri buldozer, 2 askeri araç, 2 zırhlı ekipman ve 2 personel taşıyıcı yok edildi.  

Direniş savaşçıları ayrıca, 6 Hermes 450 tipi insansız hava aracı, 2 Hermes 900 tipi insansız hava aracı ve bir Siyonist rejime ait quadcopteri düşürdü.

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