İngiltere Maslahatgüzarı, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

İngiltere'nin, İran İslam Cumhuriyeti Denizcilik Şirketi (IRISL) ve İran Hava Yolları (Iran Air) da dahil olmak üzere bazı İranlı gerçek ve tüzel kişilere, İran'ın Rusya'ya balistik füze gönderdiği iddiasıyla uyguladığı yasa dışı yaptırımlar nedeniyle, İngiltere Maslahatgüzarı dün gece saatlerinde İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Kendisine, bu yasa dışı ve mesnetsiz İngiliz hükümeti eylemine yönelik İran'ın sert tepkisi iletildi.

Dışişleri Bakanlığı Batı Avrupa Genel Müdür Yardımcısı, İngiltere'nin bu eylemini kınayarak, bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve denizcilik ile deniz ticaretinin serbestisi ilkesini ihlal ettiğini belirtti.

Abbas Nadıri, İran’ın Rusya’ya balistik füze gönderdiği iddialarını reddederek, Ukrayna Devlet Başkanı'nın bile bu iddianın yanlış olduğunu kabul ettiğine işaret ederek, İran'ın diğer ülkelerle savunma ve güvenlik alanındaki meşru ve yasal işbirliklerinin hiçbir üçüncü tarafı hedef almadığını ve Avrupa ülkeleri, özellikle İngiltere'nin, İran'ın savunma işbirliklerine müdahalesinin kesinlikle kabul edilemez olduğunu söyledi.

Batı Avrupa Genel Müdür Yardımcısı ayrıca, İran'ın bu mantıksız ve uluslararası normlara aykırı davranışları yanıtsız bırakmayacağını belirtti. Böyle yasa dışı ve karşıtlık içeren davranışların sonuçlarının sorumluluğunun İngiliz hükümetine ait olacağını ifade etti.

İngiltere Maslahatgüzarı, durumu en kısa sürede Londra’ya ileteceklerini belirtti.