İsrail'in saldırısına cevap kararı, ezici olacaktır

Tuğgeneral Alirıza Yusufi, Güney Horasan Radyo ve Televizyonu ev sahipliğinde düzenlenen "Hakikate Suikast" isimli Direniş Cephesi şehit gazetecilerini anma töreninde yaptığı konuşmada, "Ülkeye İsrail tarafından yapılan saldırıya karşılık, Yüce Liderimiz, bu rejimin yanlış hesaplar yaptığını ve İran'ın savunma ve güvenlik gücünü yanlış değerlendirdiğini ifade etti. Bu nedenle bu güç ve kudretin onlara anlatılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yusufi, İsrail’e verilecek cevabın ülkenin üst düzey yetkilileri tarafından kararlaştırılacağını belirterek "Bugün, Besic düşüncesinin bereketiyle, ülkemiz savunma ve güvenlik konularında caydırıcılık gücüne ulaşmıştır. Eğer düşman sınırlarımıza saldırmayı düşünürse, ezici bir yanıt alacak ve bu yanıtın gücünü görecektir." dedi.

Tuğgeneral Yusufi ayrıca "Bugün, suçlu ve çocuk katili Siyonist rejim, dünyada hakikati öldürmekle meşgul. Gazze ve Lübnan savaşlarının gerçeğinin dünya tarafından duyulmaması için elinden gelen her şeyi yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hamas medya ekibinin, Aksa Tufanı operasyonunun başında, savaş alanında yaşananları anbean aktardığını belirten Yusufi, sözlerine

"Sahada bulunan gazeteciler, olanları ilk elden naklediyor. Ancak Siyonistler, hakikatin ortaya çıkmasından ve tarihin hafızasında yer almasından korkuyor." diye devam etti.

Medyada şehit olanların, kanlarıyla gerçeği açığa çıkardığını ve hakikati ortaya koyduğunu vurgulayan Yusufi, "Hakikat, direnişin zaferi ve Siyonistlerin sefaletiyle ilgilidir. İsrail, bu gerçeği tersine çevirmeye çalışıyor." dedi.