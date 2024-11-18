18 Kas 2024 11:07
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News ID: 85662893
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Siyonistlerin Irak İHA’sına karşı başarısız mücadelesi + video

18 Kas 2024 11:07
News ID: 85662893
Siyonistlerin Irak İHA’sına karşı başarısız mücadelesi + video

Tahran, İRNA - Siyonist rejime ait hava savunma sistemi, Irak'a ait bir insansız hava aracını engellemeye çalışırken fırlattığı bir füze, Eilat Limanı’na isabet etti.

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Filistin medya kaynaklarına göre, işgal altındaki toprakların güneyinde yer alan Um el-Reşraş (Eilat) limanına ulaşan bir İHA’yı durdurmak için Siyonist rejimin hava savunma sistemi birden fazla füze fırlattı. Ancak bu füzelerden biri, havada kısa bir mesafe kat ettikten sonra yere yöneldi ve Eilat Limanı’na düştü.  

Siyonist rejim ordusu yaptığı açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatılacağını belirtti.  

Irak İslami Direnişi, bu sabah yaptığı açıklamada, Eilat Limanı’ndaki hayati bir hedefe insansız hava aracıyla saldırı düzenlediklerini duyurdu.

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