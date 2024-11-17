17 Kas 2024 17:35
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News ID: 85662325
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İran Savunma Bakanı ile Suriye Cumhurbaşkanı bir araya geldi

17 Kas 2024 17:35
News ID: 85662325
İran Savunma Bakanı ile Suriye Cumhurbaşkanı bir araya geldi

Tahran, İRNA- Suriye Cumhurbaşkanlığı bürosundan yapılan açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı ile Suriye Cumhurbaşkanı'nın Şam'da yaptığı görüşmede bölgedeki savunma ve güvenlik konularının görüşüldüğü duyuruldu.

İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlere Destek ve Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade, bugün Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile bir araya geldi.

Beşar Esad, bu görüşmede İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı ile bölgenin istikrarı ve güvenliği doğrultusunda bölgedeki savunma ve güvenlik konularını, terörle mücadele ve yapısının ortadan kaldırılması için iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin altını çizdi.

Suriye Cumhurbaşkanı bu görüşmede tehlikeleri tüm dünya insanlarını tehdit ettiği için terörün ortadan kaldırılmasının bölgesel ve uluslararası bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

İran Silahlı Kuvvetlere Destek ve Savunma Bakanı, 16 Kasım 2024 Cumartesi akşamı resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a gitti.

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