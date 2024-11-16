Siyonist yerleşimciler Nablus'un doğusunda, Filistinlilere ait ev ve araçlara saldırdı + video

Siyonist yerleşimciler, Nablus'un doğusundaki Beyt Furik yerleşiminde Filistinlilere ait evlere saldırarak araçlarını ateşe verdi.

Yerel kaynaklara göre, bir grup Siyonist yerleşimci, Beyt Furik'teki "Ez-Zubat" bölgesindeki evlere saldırarak üç aracı ateşe verdi.

Ayrıca, kaynaklar, yerleşimcilerle çatışma sırasında bir Filistinlinin şiddetli bir şekilde dövülerek yaralandığını bildirdi.

İsrail rejim ordusunun radyosu, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, 30 Siyonist yerleşimcinin Nablus'un doğusundaki Beyt Furik köyüne saldırarak evleri ve araçları yaktığını doğruladı.