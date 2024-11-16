16 Kas 2024 18:39
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Siyonist yerleşimciler Nablus'un doğusunda, Filistinlilere ait ev ve araçlara saldırdı + video

16 Kas 2024 18:39
News ID: 85661310
Siyonist yerleşimciler Nablus'un doğusunda, Filistinlilere ait ev ve araçlara saldırdı + video

Tahran, İRNA- Siyonist yerleşimciler, Ürdün Nehri'nin batı yakasındaki Nablus şehrinin doğusunda yer alan "Beyt Furik" yerleşim bölgesinde Filistinlilere ait evlere ve araçlara saldırdı.

Siyonist yerleşimciler, Nablus'un doğusundaki Beyt Furik yerleşiminde Filistinlilere ait evlere saldırarak araçlarını ateşe verdi. 

Yerel kaynaklara göre, bir grup Siyonist yerleşimci, Beyt Furik'teki "Ez-Zubat" bölgesindeki evlere saldırarak üç aracı ateşe verdi.

Ayrıca, kaynaklar, yerleşimcilerle çatışma sırasında bir Filistinlinin şiddetli bir şekilde dövülerek yaralandığını bildirdi.

İsrail rejim ordusunun radyosu, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, 30 Siyonist yerleşimcinin Nablus'un doğusundaki Beyt Furik köyüne saldırarak evleri ve araçları yaktığını doğruladı.

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