Atom Enerjisi Kurumu Başkanı: Nükleer araştırma aşamasını geride bıraktık

Muhammed İslami, Cumartesi günü Refsencan'da plazma teknolojisi kullanarak kurulan ilk kuruyemiş temizleme ve işleme fabrikasının açılış töreninde şunları söyledi: Yenilik süreçlerinin işleyişi, sorun çözme yeteneğine sahip olmalı ve ülkenin ve halkın ihtiyaçlarına yanıt vermelidir.

İslami, sözlerine "Bu dönemde, Atom Enerjisi Kurumu'nun ana vurgularından biri, araştırma aşamasını geçip sanayi aşamasına geçiştir. Bu süreç, Atom Enerjisi Kurumu'nun kapsamlı planı doğrultusunda ilerlemektedir." şeklinde devam etti.

Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ayrıca, plazma teknolojisinin bugün hem fıstık bahçelerinde hem de ürünlerinde kullanıldığını, bunun da fıstık ürünlerine verilen zararı azaltmada önemli ve stratejik bir adım olduğunu ifade etti.