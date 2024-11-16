16 Kas 2024 13:02
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News ID: 85660955
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Amerikalı Yetkili: Yemen ordusunun eylemleri şaşırtıcı / Kızıldeniz'den uzak durmalıyız

16 Kas 2024 13:02
News ID: 85660955
Amerikalı Yetkili: Yemen ordusunun eylemleri şaşırtıcı / Kızıldeniz'den uzak durmalıyız

Tahran, İRNA - ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) üst düzey bir yetkili, ABD'nin Yemen Silahlı Kuvvetleri karşısındaki başarısızlıklarını itiraf ederek, Yemen ordusunun eylemlerinin şaşırtıcı olduğunu ve ABD ordusunun Kızıldeniz'den uzak durması gerektiğini söyledi.

 "Axios" internet sitesinde yer alan habere göre, ABD Savunma Bakan Yardımcısı ve silah satışlarından sorumlu üst düzey yetkili Bill LaPlante, Yemen'in artık dünya çapında yalnızca gelişmiş ülkelerin sahip olduğu balistik füze üretim teknolojisine sahip olduğunu belirtti.

Washington'daki "Savunma Geleceği" zirvesinde konuşan LaPlante, Yemen ordusunun yüksek askeri gücüne dikkat çekerek "Yemen ordusu korkunç bir hale gelmiş. Ben bir mühendis ve fizikçiyim, tüm profesyonel hayatımı füze teknolojileri üzerine çalışarak geçirdim, son altı ayda Sana'da bulunan Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin eylemlerini izlediğimde çok şaşırdım." dedi. 

Pentagon'un üst düzey silah satış yetkilisi sözlerine  "Yemen Silahlı Kuvvetleri, daha gelişmiş silahlar kullanıyor, bunlar sayesinde inanılmaz işler başarabiliyorlar." diye devam etti. 

LaPlante son olarak  "Eğer bir balistik füze Amerikan savaş gemisine isabet ederse, bu bizim için çok kötü bir gün olur. Bu yüzden Kızıldeniz'den uzak durmalıyız." diye ekledi. 

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