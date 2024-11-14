Apartheid rejimi işgal altındaki Kudüs'te yıkıma devam ediyor

Siyonist medya organı Haaretz, Kudüs Belediyesi'nin geçen hafta Selvan şehrinde yedi konut ve bir kamu merkezini yıktığını ve 30 Filistinliyi evlerinden çıkardığını bildirdi. Bu yıkımların, Kudüs'ün doğusundaki bütün el-Bustan mahallesinin yıkılması ve bu mahalledeki 1500 kişinin evsiz bırakılması amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Öte yandan, Siyonist yerleşimcilerin Kudüs'ün Şeyh Cerrah mahallesine girdikleri ve Filistinlilerin araçlarını ateşe verdikten sonra kaçtıkları bildirildi. Bu olay, Siyonistlerin devam eden vahşi saldırılarının bir parçası olarak kaydedildi.