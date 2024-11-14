14 Kas 2024 14:10
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Apartheid rejimi işgal altındaki Kudüs'te yıkıma devam ediyor

14 Kas 2024 14:10
News ID: 85659569
Apartheid rejimi işgal altındaki Kudüs'te yıkıma devam ediyor

Tahran, İRNA - İşgal altındaki Kudüs'teki Siyonist rejiminin yeni ayrımcı uygulamaları devam ediyor. Haber kaynaklarına göre, Kudüs Belediyesi geçen hafta, Selvan bölgesinde yedi konut ve bir kamu merkezini yıktı ve 30 Filistinliyi bölgeden zorla çıkardı.

Siyonist medya organı Haaretz, Kudüs Belediyesi'nin geçen hafta Selvan şehrinde yedi konut ve bir kamu merkezini yıktığını ve 30 Filistinliyi evlerinden çıkardığını bildirdi. Bu yıkımların, Kudüs'ün doğusundaki bütün el-Bustan mahallesinin yıkılması ve bu mahalledeki 1500 kişinin evsiz bırakılması amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Öte yandan, Siyonist yerleşimcilerin Kudüs'ün Şeyh Cerrah mahallesine girdikleri ve Filistinlilerin araçlarını ateşe verdikten sonra kaçtıkları bildirildi. Bu olay, Siyonistlerin devam eden vahşi saldırılarının bir parçası olarak kaydedildi.

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