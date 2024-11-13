13 Kas 2024 19:23
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News ID: 85658910
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İran'daki Hamas Temsilcisi: Aksa Tufanı Filistin direnişine yeni bir yol açtı

13 Kas 2024 19:23
News ID: 85658910
İran'daki Hamas Temsilcisi: Aksa Tufanı Filistin direnişine yeni bir yol açtı

Meşhed, İRNA- Hamas hareketinin İran'daki temsilcisi "Aksa Tufanı tüm siyasi denklemleri altüst etti ve Filistin direnişine yeni bir yol açtı. Çünkü direniş Filistinlilerin haklarını elde etmenin tek yoludur." açıklamasında bulundu.

Halid Kadumi Çarşamba günü Meşhed Firdevsi Üniversitesi'nde şehit aileleri, öğrenciler ve akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen öğrenci konferansında "Direniş cephesi bugün İmam Hüseyin (as) ve Hz Ali'nin (as)  şehadetinden ilham alarak güç kazanmıştır." ifadesiyle sözlerine başlayarak "Aksa Tufanı öncesinde bölge yöneticilerinin geri çekilmesi ve bazı Arap ülkelerinin Siyonist rejimle ilişkilerini normalleştirmesi, bu rejimin konumunu istikrara kavuşturma arayışına itti, ancak Aksa Tufanı her şeyi değiştirdi ve Filistin için yeni bir geleceğin habercisi oldu." ifadelerini kullandı. 

Hamas hareketinin İran'daki temsilcisi, Amerika'nın İsrail'i desteklemedeki rolüne de değinerek "Geçen yüzyılın başından bu yana bu kanserli tümör ABD'nin desteğiyle varlığını sürdürüyor ve Amerika, Aksa Tufanı'ndan sonra yaşanan soykırımda İsrail'in askeri bütçesinin yüzde 70'ini sağlamıştır." vurgusunda bulundu.

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