Hamas bir bildiri yayınlayarak "İslam ve Arap ümmetinin tüm milletleri ve akımları ile dünya özgür insanlarını, işgalci rejimin ve ona destek veren ülkelerin büyükelçiliklerini kuşatarak cuma, cumartesi ve pazar günleri tüm şehir ve meydanlarda gösteri ve yürüyüşlerinin yoğunlaştırılması ve bu rejimin Gazze'ye karşı savaşının, bu şeridin kuzeyinin abluka altına alınmasının ve Filistin halkına yönelik soykırım ve açlığın sürdürülmesinin kınanması ve Amerika, İngiltere ve Almanya'nın savaşa ve işgalci rejimin suçlarına verdiği desteğin kınanması çağrısında bulunuyoruz." ifadesine vurgu yaptı.
Hamas'tan, Gazze'deki soykırımın kınanması için halk hareketlerinin yoğunlaştırılması çağrısı
13 Kas 2024 18:33
News ID: 85658874
Tahran, İRNA- Hamas İslami Direniş Hareketi,Filistin haklarının savunulması çerçevesinde Siyonist rejimin Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı yürüttüğü savaş ve soykırımı, bu şeridin kuzeyindeki kuşatmayı ve bu bölgedeki kıtlık ve açlığı kınamak için küresel halk hareketlerinin yoğunlaştırılması ve direnişin desteklenmesi çağrısında bulundu.
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