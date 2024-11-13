Hamas'tan, Gazze'deki soykırımın kınanması için halk hareketlerinin yoğunlaştırılması çağrısı

Hamas bir bildiri yayınlayarak "İslam ve Arap ümmetinin tüm milletleri ve akımları ile dünya özgür insanlarını, işgalci rejimin ve ona destek veren ülkelerin büyükelçiliklerini kuşatarak cuma, cumartesi ve pazar günleri tüm şehir ve meydanlarda gösteri ve yürüyüşlerinin yoğunlaştırılması ve bu rejimin Gazze'ye karşı savaşının, bu şeridin kuzeyinin abluka altına alınmasının ve Filistin halkına yönelik soykırım ve açlığın sürdürülmesinin kınanması ve Amerika, İngiltere ve Almanya'nın savaşa ve işgalci rejimin suçlarına verdiği desteğin kınanması çağrısında bulunuyoruz." ifadesine vurgu yaptı.