Tebes'in "İsfahak" köyü küreselleşti

Seyyid Rıza Salehi Emiri Çarşamba günü yaptığı açıklamada "Bugün 13 Kasım 2024'te Güney Horasan'ın Tebes ilçesine bağlı Dehestek bölgesindeki tarihi İsfahak köyünün ismi 2024 yılında BM'nin en iyi turistik köylerinden biri olarak resmen kayda geçti. " dedi

"İsfahak'ın bir kültür ve ekoturizm destinasyonuna dönüşmesi, benzersiz mimarisi ve sürdürülebilir yöntemleri nedeniyle dikkat çekmiş ve bu köye Asya Mimarlık Ödülü'nü kazandırmıştır." diyen bakan Salehi "Bugün bu köy dünyanın her yerinden turist çekmektedir ve güzel kerpiç yapıları ve yerel kimliği korumaya olan bağlılığıyla tanınmaktadır." diye ekledi.