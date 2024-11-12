12 Kas 2024 14:59
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İran'ın Lübnan Büyükelçisi, Irakçi ile görüştü; terör saldırısının ardından ilk resmi temas

12 Kas 2024 14:59
News ID: 85657531
İran'ın Lübnan Büyükelçisi, Irakçi ile görüştü; terör saldırısının ardından ilk resmi temas

Tahran, İRNA- İran İslam Cumhuriyeti’nin Lübnan Büyükelçisi Mücteba Emani, terör saldırısı olarak bilinen “Pager" olayında yaralanmasının ardından Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi ile ilk resmi görüşmesini gerçekleştirdi.

Bugün sabah saatlerinde göreve yeniden dönmeden önce Dışişleri Bakanı ile bir araya gelen Emani, Beyrut’taki terör saldırısında yaralandıktan sonra tedavi için Tahran’a getirilmişti. Sağlığına kavuşan Büyükelçi Emani, kısa süre içinde görev yerine, Beyrut’a geri dönecek.

İran'ın Lübnan Büyükelçisi, Irakçi ile görüştü; terör saldırısının ardından ilk resmi temas

Dışişleri Bakanı Irakçi, görüşmede, Lübnan’a yönelik Siyonist rejimin saldırılarının derhal durdurulması için gerekli tüm siyasi ve uluslararası önlemlerin alınmasının önemine dikkat çekerek, Beyrut’taki büyükelçilik görevi sırasında izlenecek stratejilere dair talimatları Emani’ye iletti.

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