İran'ın Lübnan Büyükelçisi, Irakçi ile görüştü; terör saldırısının ardından ilk resmi temas

Bugün sabah saatlerinde göreve yeniden dönmeden önce Dışişleri Bakanı ile bir araya gelen Emani, Beyrut’taki terör saldırısında yaralandıktan sonra tedavi için Tahran’a getirilmişti. Sağlığına kavuşan Büyükelçi Emani, kısa süre içinde görev yerine, Beyrut’a geri dönecek.

Dışişleri Bakanı Irakçi, görüşmede, Lübnan’a yönelik Siyonist rejimin saldırılarının derhal durdurulması için gerekli tüm siyasi ve uluslararası önlemlerin alınmasının önemine dikkat çekerek, Beyrut’taki büyükelçilik görevi sırasında izlenecek stratejilere dair talimatları Emani’ye iletti.