Suudi Veliaht Prensi: Gazze, Lübnan ve İran'a yönelik saldırıları kınıyoruz

Muhammed bin Selman konuşmasının devamında "Suudi Arabistan bu saldırıyı kınayıp reddediyor ve Filistin halkının tüm haklarını almasına destek veriyor." ifadesine dikkat çekerek "İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptığı soykırıma karşı kararlılığımızı yineliyoruz." vurgusunda bulundu.

Bin Selman Siyonist rejimin BM Filistinlilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) karşı engelleyici eylemlerine de değinerek "UNRWA'nın Filistin topraklarındaki hizmetlerinin ve insani yardım kuruluşlarının engellenmesini kınıyoruz." diye kaydetti.

"Lübnan topraklarını hedef alan askeri operasyonu kınıyor ve Lübnan egemenliğinin ihlalini reddediyoruz." diyen Bin Selman "İsrail'in İran topraklarına yönelik saldırılarını da reddediyoruz." ifadesinin altını çizdi.

Arap Birliği Genel Sekreteri "Ahmad Abul Gait" de bu toplantıda "Filistin halkının neler çektiğini ve işgalcilerin yaptıklarının bölgedeki bir arada yaşama ve barışın geleceğini yok ettiğini anlatacak kelime kalmadı." diyerek "Şu anda ihtiyaç duyulan şey Lübnan'da ateşkestir." diye ekledi.