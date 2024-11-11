11 Kas 2024 18:11
Journalist ID: 5630
News ID: 85656612
T T
0 Persons

Ekler

Suudi Veliaht Prensi: Gazze, Lübnan ve İran'a yönelik saldırıları kınıyoruz

11 Kas 2024 18:11
News ID: 85656612
Suudi Veliaht Prensi: Gazze, Lübnan ve İran'a yönelik saldırıları kınıyoruz

Tahran, İRNA- İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nin olağanüstü ikinci toplantısı Suudi Arabistan'ın başkentinde başladı. Bu toplantının başında Suudi Veliaht Prensi, Siyonist rejimin Gazze, Lübnan ve İran'a yönelik  saldırılarını kınayarak "Bu zirve, Gazze ve Lübnan'daki saldırganlığın gündeme geldiği önceki zirvenin devamı niteliğindedir." açıklamasında bulundu.

Muhammed bin Selman konuşmasının devamında "Suudi Arabistan bu saldırıyı kınayıp reddediyor ve Filistin halkının tüm haklarını almasına destek veriyor."  ifadesine dikkat çekerek "İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptığı soykırıma karşı kararlılığımızı yineliyoruz." vurgusunda bulundu.

Bin Selman Siyonist rejimin BM Filistinlilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) karşı engelleyici  eylemlerine de değinerek "UNRWA'nın Filistin topraklarındaki hizmetlerinin ve insani yardım kuruluşlarının engellenmesini kınıyoruz." diye kaydetti.

"Lübnan topraklarını hedef alan askeri operasyonu kınıyor ve Lübnan egemenliğinin ihlalini reddediyoruz." diyen Bin Selman "İsrail'in İran topraklarına yönelik saldırılarını da reddediyoruz." ifadesinin altını çizdi.

Arap Birliği Genel Sekreteri "Ahmad Abul Gait" de bu toplantıda "Filistin halkının neler çektiğini ve işgalcilerin yaptıklarının bölgedeki bir arada yaşama ve barışın geleceğini yok ettiğini anlatacak kelime kalmadı." diyerek "Şu anda ihtiyaç duyulan şey Lübnan'da ateşkestir." diye ekledi.

0 Persons

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .