Kadumi: Şehit Nasrallah kanını Filistin savunması için feda etti

Tahran'da düzenlenen "Nasrallah Okulu" uluslararası konferansı aralarında İRNA muhabirine konuşan Hamas'ın Tahran temsilcisi Halid Kadumi, Şehit Seyyid Hasan Nasrallah’ın, halkını ve vatanını savunma yolunda kanını feda ettiğini ve Filistin davasını savunduğunu ifade ederek bu fedakarlığın, Kudüs'ü savunma ve Siyonist rejim ile mücadelede birlik sağladığını belirtti.

Kadumi, Şehit Seyyid Hasan Nasrallah’ın mirasının birçok başlık içerdiğini vurgulayarak, onun hedeflerinde net bir tavır sergilediğini ve özellikle son yıllarda Filistin, Kudüs ve Gazze meseleleriyle ilgilendiğini söyledi.

Filistin’in sadece bir toprak meselesi olmadığını, tüm İslam ümmetini ilgilendiren bir dava olduğunu kaydeden Kadumi, Nasrallah’ın bu özelliğinin onun en belirgin vasıflarından biri olduğunu ifade etti.

Kadumi, Nasrallah’ın sahada bir lider olduğunu ve ardında şehadet ve direniş mirası bıraktığını belirterek şehadetinden sonra direniş ruhunun yayıldığını ve özellikle Lübnan’da direniş operasyonlarının arttığını söyledi.

Kadumi, Seyyid Hasan Nasrallah’ın net bir hedef doğrultusunda hareket eden bir düşünce ekolu kurduğunu vurgulayarak, onun pusulasının Filistin, İslam ümmeti ve bu yolda yetiştirdiği direnişçiler olduğunu ifade etti.

Kadumi, Nasrallah’ın yetiştirdiği kişilerin, işgal altındaki Filistin özgürleşene dek bu yolu sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.