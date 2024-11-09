9 Kas 2024 15:45
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News ID: 85654303
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Siyonistlerin yüzde 58'i Netanyahu'ya güvenmiyor

9 Kas 2024 15:45
News ID: 85654303
Siyonistlerin yüzde 58'i Netanyahu'ya güvenmiyor

Tahran, İRNA- İşgal altındaki bölgelerde yapılan yeni bir anketin sonuçları, İsrail rejiminin Savaş Bakanı Yoav Galant'ın görevden alınmasının ardından Siyonistlerin yüzde 58'inin artık Başbakan Binyamin Netanyahu'ya güvenmediğini gösteriyor.

Siyonist rejimin Kanal 12 televizyonunun yaptığı anketin sonuçları, Siyonistlerin yüzde 55'inin Gazze'deki savaşın siyasi çıkarlar nedeniyle devam edeceğine inandığını gösterdi.

Bu araştırmaya göre Siyonistlerin yüzde 58'i, Gallant'ın Savaş Bakanlığı görevinden alınmasının ardından Siyonist rejimin başbakanına artık güvenmiyor.

Öte yandan Siyonistlerin yüzde 62'si Siyonist rejimin yeni Savaş Bakanı Israel Katz'ın bu göreve uygun olmadığına inanıyor.

Bu Siyonist kanalın anketine göre Siyonistlerin %45'i de bu rejimin demokratik bir sistem olarak geleceği konusunda karamsar.

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