Siyonistlerin yüzde 58'i Netanyahu'ya güvenmiyor

Siyonist rejimin Kanal 12 televizyonunun yaptığı anketin sonuçları, Siyonistlerin yüzde 55'inin Gazze'deki savaşın siyasi çıkarlar nedeniyle devam edeceğine inandığını gösterdi.

Bu araştırmaya göre Siyonistlerin yüzde 58'i, Gallant'ın Savaş Bakanlığı görevinden alınmasının ardından Siyonist rejimin başbakanına artık güvenmiyor.

Öte yandan Siyonistlerin yüzde 62'si Siyonist rejimin yeni Savaş Bakanı Israel Katz'ın bu göreve uygun olmadığına inanıyor.

Bu Siyonist kanalın anketine göre Siyonistlerin %45'i de bu rejimin demokratik bir sistem olarak geleceği konusunda karamsar.