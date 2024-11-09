İran Meclis Başkanı: Seyyid Hasan Nasrallah'ın şehadeti, Siyonist suç çetesiyle uzlaşmanın anlamsızlığını ortaya çıkardı

Lübnan Hizbullah Hareketi eski Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah'ın şehadetinin 40. Günü münasebetiyle bugün 13 ülkeden uzman ve düşünürlerin ve İranlı askeri ve hükümet yetkililerinin katılımıyla "Nasrallah Mektebi Uluslararası Konferansı" düzenlendi.

Muhammed Bakir Kalibaf bu konferansta yağtığı konuşmasında "Muhterem kardeşimiz direnişin aziz Seyyidi'nin kaybetmenin acısını kırk gündür yaşıyoruz. Bu özlemden daha fazla güç alabilmek için ne kadar kıymetli bir cevheri kaybettiğimizi bilmeliyiz." açıklamasında bulundu.

İslami Şura Meclisi başkanı konuşmasının devamında "Mümin ve mücahit Nasrallah'ın şehadeti onun ve direniş cephesi için bir yenilgi değildir. Onun şehadeti, onun cehennem ehli katillerinin maskesini her zamankinden daha fazla düşürmektedir ve bu suçlu ve şeytani suç çetesiyle uzlaşmanın çirkinliğini ve anlamsızlığını gösteriyor." diye kaydetti.

"Nasrallah da Aksa Tufanı operasyonun başlangıcından itibaren Hamas mücahidlerinin yanında yer aldı ve hiçbir savaşın Siyonistlere karşı mücadele kadar meşru olmadığına inandı." vurgusunda bulunan Kalibaf "Hizbullah lideri Nasrallah, hiçbir zaman Aksa Tufanı operasyonu bir Filistin veya Sünni meselesi olduğunu söylemedi, bunu bir direniş, İslam ve insanlık meselesi olarak tanıdı ve var gücüyle Hizbullah'ı bu meydana çıkardı ve direniş uğruna kendini feda etti." ifadelerinin de altını çizdi.