Amr Musa: İsrail'in yayılmacılığı ve saldırganlığı diğer Arap ülkelerine de sıçrayacak

Amr Musa bu açıklamasını, moderatöre Siyonist rejimin ve İsrail kabinesini kontrol eden aşırı sağ grubun yayılmacılığının Filistin sınırlarıyla mı sınırlı kalacağı yoksa Suudi Arabistan ve diğer yerlerde de sona mı ereceğini sorması üzerine dile getirdi.

İsrail yayılmacılığının durmayacağını ve bu yayılmacılığın Suudi Arabistan dahil önemli Arap ülkelerine ulaşacağına dikkat çeken Amr Musa ülkesi Mısır'a da işaret ederek "İsrail'in bu yayılmacılığı Mısır'ı da kapsayacaktır, mesela aynı İsrailliler son zamanlarda Mısır'dan 2 kilometrelik sınır şeridini kendilerine teslim etmesini istemişti ki bu da Mısır topraklarının İsrail'e ilhakının başlangıcıydı." ifadelerini kullandı.

Arap Birliği eski Genel Sekreteri ayrıca bu konuda uyarılarda bulunduklarını ve çıkarları birbiriyle örtüşen Mısır ve Suudi Arabistan ülkelerinin bu soruna çözüm bulmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.