Gazze’nin doğusunda yer alan ve yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı Fehd el-Sabah okulunu hedef alan saldırıda, sivil kayıplar yaşandı. Aynı zamanda İsrail rejimi, Gazze Şeridi'nin merkezindeki el-Bureyc kampının kuzeyindeki Ebu Huceyr bölgesine de hava saldırısı düzenledi.
Bu saldırılar, Siyonist rejimin kısa süre önce Gazze'nin güneyindeki Filistinlilere ait bir çadıra gerçekleştirdiği hava saldırısının ardından gerçekleşti. Bu saldırıda ise üç kişi şehit düşmüş, beş kişi de yaralanmıştı.
Öte yandan, Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde Siyonist rejimin, Gazze Şeridi'nde üç ayrı saldırı ve katliam gerçekleştirdiğini duyurdu.
Son saldırılarda 39 kişi şehit düşerken 123 kişi de yaralandı.
Siyonist rejimin Gazze'deki okula saldırısında beş kişi şehit düştü
Tahran, İRNA - Siyonist rejim ordusu, bir okula gerçekleştirdiği saldırıda beş Filistinli şehit düştü.
Gazze’nin doğusunda yer alan ve yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı Fehd el-Sabah okulunu hedef alan saldırıda, sivil kayıplar yaşandı. Aynı zamanda İsrail rejimi, Gazze Şeridi'nin merkezindeki el-Bureyc kampının kuzeyindeki Ebu Huceyr bölgesine de hava saldırısı düzenledi.
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