Hamas: Yeni Knesset yasası, Siyonist rejimin ırkçılığını bir kez daha ortaya koyuyor

Hamas, yaptığı yazılı açıklamada, "Filistinli ailelerin, şehit eylemleri bahanesiyle sürgün edilmesine olanak tanıyan yasanın, Siyonist rejimin ırkçı tutumunun bir başka örneği olduğunu" belirtti.

Açıklamada, "Knesset’te kabul edilen ve 14 yaş altı çocukların yargılanıp hapis cezasına çarptırılmalarına izin veren yasanın, uluslararası hukukun ve anlaşmaların açıkça ihlali olduğu" ifade edildi.

Hamas, ayrıca "Bu yasanın, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni ihlal ettiğini ve işgalci faşist rejimin, Filistin halkının tüm kesimlerine karşı işlediği bir suç olduğunu" vurguladı.

-Hamas, dünya Müslümanlarını Siyonist suçlarını protesto etmeye çağırdı-

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas), bugün yayımladığı bir diğer açıklamada, dünya Müslümanlarını Siyonistlerin suçlarına karşı protesto gösterileri düzenlemeye çağırarak, Gazze'deki soykırımın durdurulması için küresel düzeyde acil bir harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.