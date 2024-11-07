İşgalci rejim ve direnişçilerin Batı Şeria'daki şiddetli çatışması devam ediyor

Seraya el-Kuds'in Tulkerem şubesinden yapılan açıklamada, işgalci orduya yönelik el-Merbe'e bölgesinde, Tulkerem kampında gerçekleştirilen bir operasyonla ilgili bilgi verildi. Açıklamada, bir bombanın işgalci orduya ait bir askeri aracın yolunda patlatıldığı ve bu eylemde işgalcilere kayıplar verdirildiği belirtildi.

Öte yandan, Filistinli kaynaklar, Siyonist rejim ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerm şehri ve Nur Şems kampına yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini bildirdi. Direnişçiler ile Siyonist askerleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı ifade edildi.

Seraya el-Kuds Tulkerem şubesinden yapılan bir başka açıklamada ise, direnişçilerin Tulkerem kampı çevresindeki işgalci güçlerle yoğun bir şekilde çatıştığı, işgalcilere ait araçların bombalarla hedef alındığı ve bu saldırılarda kayıplar verildiği aktarıldı.