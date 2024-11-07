İsmail Bekaî, İRNA muhabirinin ABD seçimlerine dair sorusuna verdiği yanıtta, "ABD başkanının seçimi, o ülkenin halkına aittir ve şu an ABD halkı kendi tercihini yapmıştır" ifadelerini kullandı.
Bekaî "Geçmişteki ABD hükümetlerinin politikaları ve yaklaşımlarından çok acı tecrübelerimiz olmuştur" diyerek, bu seçimlerin, geçmişteki yanlış yaklaşımların gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi için bir fırsat olduğunu vurgulayarak "Ancak İran için esas olan ve değerlendirme ölçütü teşkil eden, ABD hükümetinin icraatıdır" dedi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden ABD seçimlerine yorum: İran için değerlendirme kriteri ABD hükümetinin performansıdır
Tahran, İRNA - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD hükümetlerinin farklı politikaları ve yaklaşımları konusunda çok acı tecrübeler edindiklerini belirterek, "İran için önemli olan ve değerlendirme ölçütü teşkil eden, ABD hükümetinin performansıdır" dedi.
İsmail Bekaî, İRNA muhabirinin ABD seçimlerine dair sorusuna verdiği yanıtta, "ABD başkanının seçimi, o ülkenin halkına aittir ve şu an ABD halkı kendi tercihini yapmıştır" ifadelerini kullandı.
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