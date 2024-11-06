İran Marşı vatan şehitleri anısına sahneye taşındı +video

Rudaki Kültür ve Sanat Vakfı'na bağlı topluluklardan biri olan Tahran Senfoni Orkestrası, geçtiğimiz yıldan itibaren Manuçehr Sehbai'nin sürekli şefliğinde sahne alıyordu. Ancak, bu yılın Eylül ayından itibaren orkestra, konuk şeflerle konserlerine devam ediyor.

Bu kapsamda, Tahran Senfoni Orkestrası, 15 Kasım Salı akşamı konuk şef Mazyar Yunusi'nin yönetiminde sahneye çıktı. Konserde, Avusturyalı besteci Johann Strauss II'nin (oğul) "İran Marşı" adlı eseri (konserin ismi de bu eserden esinlenmiştir), Alman besteci Felix Mendelssohn'un "4. Senfoni (İtalyan)", Peyman Yezdaniyan'ın film müziği olan "Sessizliğin Ödülü", Rus besteci Pyotr İlyiç Çaykovski'nin "Kuğu Gölü" balesinin 1., 2. ve 4. bölümleri, Alman besteci Jacques Offenbach'ın "Hoffmann'ın Masalları" operasından "Barcarolle" ve Hüseyin Alizade'nin Mazyar Yunusi'nin düzenlemesiyle "Paykubi" adlı eserleri icra edildi.

Mazyar Yunusi, konuyla ilgili olarak İran Marşı'nın, farklı bir kültürden bir bestecinin İran kültürünü nasıl algıladığını ve resmi bir marş bestelemeyi nasıl başardığını göstermesi açısından ilginç bir eser olduğunu ifade etti.