Lazer sanayisinde, üretimde kendi kendine yeterlilik sağlandı

Bu sabahki Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası gazetecilere konuşan İslami, “Lazer ürünlerindeki üretim kapasitemiz artık kendi kendine yeterli hale geldi. Lazer teknolojisi, halk arasında her geçen gün daha fazla tanınıyor ve diğer teknolojilerle birlikte çalışarak sanayiye katkı sağlıyor" dedi.

İslami, fuarda renkli metallerin lazerle kesim hattının tanıtıldığını, geçtiğimiz yıl ise lazerle derin kaynak hattının faaliyete geçtiğini belirtti ve ayrıca, ince parçaların düşük maliyetle kesiminde kullanılabilecek sistemlerin de sergilendiğini kaydetti.