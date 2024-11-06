6 Kas 2024 13:49
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News ID: 85651635
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Lazer sanayisinde, üretimde kendi kendine yeterlilik sağlandı

6 Kas 2024 13:49
News ID: 85651635
Lazer sanayisinde, üretimde kendi kendine yeterlilik sağlandı

Tahran, İRNA- İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, lazer teknolojisi alanındaki başarılarının sergilendiği lazer fuarında, bu alanda kendi kendine yeterli üretim kapasitesine ulaştıklarını açıkladı.

Bu sabahki Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası gazetecilere konuşan İslami, “Lazer ürünlerindeki üretim kapasitemiz artık kendi kendine yeterli hale geldi. Lazer teknolojisi, halk arasında her geçen gün daha fazla tanınıyor ve diğer teknolojilerle birlikte çalışarak sanayiye katkı sağlıyor" dedi.

İslami, fuarda renkli metallerin lazerle kesim hattının tanıtıldığını, geçtiğimiz yıl ise lazerle derin kaynak hattının faaliyete geçtiğini belirtti ve  ayrıca, ince parçaların düşük maliyetle kesiminde kullanılabilecek sistemlerin de sergilendiğini kaydetti.

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