Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın savaşın 396'ncı gününde yayımlanan açıklamasında Siyonist rejim ordusunun Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 3 suç işlediği, bunların sonucunda 17 Filistinlinin şehit olduğu, 86 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Açıklamanın devamında ise "Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana bu şehit ve yaralılarla birlikte 43 bin 391 Filistinli şehit oldu, 102 bin 347 Filistinli de yaralandı." ifadelerine dikkat çekildi.
Bakanlık ayrıca, devam eden saldırılar nedeniyle çok sayıda cesedin hala enkaz altında olduğunu ve yardım kuruluşlarının bu cesetleri çıkaramadıklarını bildirdi.
Gazze'de şehit sayısı 43 bin 391 kişiye yükseldi
Tahran, İRNA- Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, Siyonist rejimin 13 aydır devam eden saldırıları sonucu şehit sayısının 43 bin 391 kişiye yükseldiğini duyurdu.
Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın savaşın 396'ncı gününde yayımlanan açıklamasında Siyonist rejim ordusunun Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 3 suç işlediği, bunların sonucunda 17 Filistinlinin şehit olduğu, 86 kişinin de yaralandığı belirtildi.
İlgili haberler
-
Hizbullah'tan Siyonist rejimin üslerine ve askeri noktalarına roket saldırıları
Tahran, İRNA- Lübnan Hizbullah Hareketi "El Ramta", "Ma'aliya Golani" (Hermon 810 Tugayı'nın…
-
Gazze'de Son 24 Saatte İsrail Saldırıları: 33 Filistinli şehit düştü, 156 kişi yaralandı
Tahran, İRNA-Gazze Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde Siyonist rejimin Gazze Şeridi’ne yönelik…
-
Sabah saatlerinden bu yana Irak İslami Direniş Hareketi'nden Siyonist hedeflere 6 İHA'lı saldırı
Tahran, İRNA- Irak İslami Direniş Hareketi, işgal altındaki Filistin topraklarında önemli ve…
yorumunuz