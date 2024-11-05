Gazze'de şehit sayısı 43 bin 391 kişiye yükseldi

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın savaşın 396'ncı gününde yayımlanan açıklamasında Siyonist rejim ordusunun Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 3 suç işlediği, bunların sonucunda 17 Filistinlinin şehit olduğu, 86 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamanın devamında ise "Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana bu şehit ve yaralılarla birlikte 43 bin 391 Filistinli şehit oldu, 102 bin 347 Filistinli de yaralandı." ifadelerine dikkat çekildi.

Bakanlık ayrıca, devam eden saldırılar nedeniyle çok sayıda cesedin hala enkaz altında olduğunu ve yardım kuruluşlarının bu cesetleri çıkaramadıklarını bildirdi.