İran İsrail’e Üçüncü Saldırısını Yapmaya Mı Hazırlanıyor?

İran-İsrail savaşı giderek yeni boyutlar kazanıyor. İran İslam Cumhuriyeti Hamas eski Siyasi Büro Başkanı Şehit İsmail Heniyye’nin Tahran’da bulunduğu sırada Siyonist İsrail rejimi tarafından terör edilmesinin ardından işgal rejimine doğrudan ikinci saldırısını gerçekleştirdi.



“Doğru Vaat 2” olarak adlandırılan saldırının gerekçeleri arasında Şehit Heniyye’nin, Şehit Seyyid Hasan Nasrallah’ın ve Gazzeli çocukların intikamını almak yer alıyordu.

İran’ın İsrail’e İkinci Saldırısı; Doğru Vaat 2

İran’ın “Doğru Vaat 2” saldırısı ülkenin Siyonist İsrail rejimine karşı doğrudan gerçekleştirmiş olduğu birinci askeri operasyonla kıyasen “daha ağır” ve “daha şiddetli” ifadeleriyle uluslararası basında değerlendirildi.



İsrail rejimi “Doğru Vaat 2” askeri operasyonundan sonra da sıkı bir sansür uygulayarak saldırının hedefinde olan bölgelerden fotoğraf veya video paylaşımının İsrailliler için ağır yasal sonuçlar getireceği konusunda uyarılarda bulundu.



Siyonist rejim günlerce dijital bulutlarla da İran’ın hedef aldığı bölgelerden uydu fotoğrafının çekilmesini engelledi.



Siyonist rejimin uyguladığı ağır haber sansürüne rağmen kısa bir süre sonra batılı medya kaynakları Siyonist İsrail rejimi hava savunma sisteminin İran’ın saldırıları karşısında yetersiz kaldığını ifade ederek İran’ın “Doğru Vaat 2” operasyonunda Siyonist rejime ağır bir darbe indirdiğini belirtti.



İran-İsrail savaşı tarihinde oldukça önemli bir yere sahip olan söz konusu saldırıda askeri noktalar hedef alınmıştı.



İran İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri söz konusu saldırının hedeflerini şöyle açıklamıştı:



“Sadece askeri üslerini hedef aldık; Siyonist İsrail rejiminin üç ana askeri hava üssü ve Mossad karargahı hedef alınan noktalar arasında yer alıyor. F-35 savaş uçaklarının asıl yuvası olan Nevatim hava üssü, Şehit Seyyid Hasan Nasrallah’a karşı düzenlenen terör operasyonunun başlangıç noktası olan Hatzerim hava üssü, stratejik radarlar ve tankların, zırhlı personel taşıyıcıların ve askerlerin Gazze etrafındaki toplanma noktaları hedef alındı.”



İran İslam Cumhuriyeti’nin Siyonist rejimine gerçekleştirmiş olduğu saldırı anları sosyal medyada paylaşılmıştı. Bu durum bu kez İsrail rejiminin füzelerin artarda isabet ettiğini inkar etmesine olanak bırakmamıştı.

İran’ın İsrail’e ikinci saldırısından sonra Siyonist İsrail rejimi yetkilileri tarafından İran’a “ağır bir saldırı” gerçekleştireceklerine yönelik artarda açıklamalar geldi.



Sonuç itibarıyla İsrail rejimi İran’ın saldırısından yaklaşık 25 gün sonra 26 Ekim tarihinde İran’a saldırdı.



Siyonist İsrail rejiminin geniş çaplı saldırısı İran savunma sisteminin yüksek performansı sonucunda başarısız olmuştu ancak İran Ordusunun 4 askeri ve bir sivil şehit oldu.



Saldırının ardından ABD’li yetkililer farklı mecralardan İran’a, İsrail rejimine yanıt vermemesi konusunda mesajlar gönderdi.

İran’ın İsrail’e Üçüncü Kez Saldırı Düzenleyeceği Kesin

İran İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamaney geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada “İran milletinin Amerikan emperyalizmine karşı İslami, milli, rasyonel, insani ve uluslararası kanunlara uygun mücadelesi, doğru yol haritası ile hiçbir gaflet ve tereddüt söz konusu olmaksızın devam edecektir. Bu şanlı yol boyunca, Siyonist (İsrail) rejimi ve ABD İran milletine karşı gerçekleştirdikleri her türlü eylemin karşılığında, kesinlikle yıkıcı bir yanıt alacaktır.” ifadesini kullandı.





İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamaney’in söz konusu konuşması dünya genelinde yabancı basının dikkatini çekti;

Associated Press haber ajansı “İran Lideri İsrail’in saldırısına katı bir yanıt verilecek tehdidinde bulundu” ifadesine yer verdi.



Amerikan televizyon kanalı NBC ise “İran Lideri ABD ve İsrail’i tehdit etti” şeklinde haberi paylaştı.



el-Cezire televizyon kanalı ise “İran Lideri’nin ABD ve İsrail’e tehdidi” başlığını seçerek şu ifadelere yer verdi:



“Ayetullah Hamaney Tel-Aviv ve Washington’u İran’a karşı her türlü bir adım noktasında uyardı.”

el-Cezire televizyon kanalı İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamaney’in konuşmasını, İsrail’e karşı İran’ın saldırısı konusunu daha net bir şekilde açıklığa kavuşturan bir açıklama olarak nitelendirerek “Ancak saldırının zamanı ve büyüklüğü konusunda bir açıklama yapılmadı.” diye ekledi.



CNN Televizyon kanalı ise İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamaney’in konuşmalarını verdiği haberde “İran lideri İsrail ve ABD’ye ağır bir yanıt vermek konusunda ant içti” başlığını tercih etti.



CNN yayınladığı haberde şu ifadeleri kullandı:



“İsrail’in Ekim ayında İran’ın askeri yerlerine saldırı düzenlemesinden sonra Ayetullah Hamaney, Tel-Aviv’in bu eylemine yanıt verileceğinin altını çizmiş oldu.”

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamaney’in yanı sıra İran Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanlığı, Ordu ve Devrim Muhafızları yetkilileri de yaptıkları açıklamalarda İran’ın İsrail’e üçüncü saldırıyı gerçekleştireceğinin altı çizildi.

Öte yandan İran Yabancı İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Seyyid Kemal Harrazi de Cuma günü el-Meyadin haber ajansına verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

“Kesinlikle İran doğru zamanda ve doğru şekilde yanıt verecektir.”

“Biz savaşa hazırız. Tabii savaşın bölgede yayılmasını istemeyiz ancak savaşa hazırız. Biz İsrail’e gerçekleştirdiğimiz saldırılarla önleyici gücümüzü kanıtlamış olduk. Dolayısıyla İsrail saldırılarına devam ettiği sürece doğal olarak biz de yanıt vermeye devam edeceğiz.”

İran’ın İsrail’e Saldırısının Büyüklüğü Ne Olacak?

Geçtiğimiz hafta Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Tümgeneral Nakdi yaptığı konuşmada “Önümüzdeki günlerde Siyonist (İsrail) rejiminin daha ağır darbeler alacağına tanıklık edeceksiniz. Onlar yeni yaratıcı eylemlerin karşısında şaşkınlığa uğrayacaklar ve daha ağır yenilgilere uğrayacaklar.” dedi.

Öte yandan “el-Arabi el-Cedid” haber ajansı İranlı kaynakları referans göstererek “İran nicelik ve nitelik bakımından İsrail’e karşı yapılmış en büyük saldırıyı gerçekleştirmek için hazırlanıyor.” iddiasında bulundu.

Söz konusu haber ajansı İranlı kaynaklardan aktardığı bilgilerin devamında “İran’ın Irak topraklarından saldıracağı”na yönelik iddiaları yalanlayarak “İran yine kendi topraklarından İsrail’e saldıracaktır.” İfadesine yer verdi.

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“el-Arabi el-Cedid” haber ajansı yayınladığı haberin sonunda şu değerlendirmede bulundu:



“Yapılan açıklamalar ve raporların gösterdiğine göre İran bir önceki saldırılarından daha büyük ve daha derin bir saldırı yapmayı planlıyor. Farklı askeri bölümler arasında koordineli ve bileşik planlardan oluşan bu saldırı, normal saldırıların üstünde bir hedef takip ederek bölgesel denklemlerde bir değişiklik oluşturmayı hedefliyor.”

İran İsrail’e Ne Zaman Saldıracak?

Devrim Muhafızları Komutan Yardımcılarından Tümgeneral Ali Fedevi İran’ın üçüncü saldırısının zamanına dair sorulan soruda “Ayrıntılara dair bir açıklama yapılamaz ancak saldırı kesinlikle yapılacaktır.” İfadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Axios ve CNN İran’ın ABD seçimlerinden önce İsrail’e saldıracağı iddiasında bulunmuştu.



Şu an ABD seçimlerinin gerçekleşmekte olduğunu göz önünde bulundurursak bu öngörünün yanlış olduğunu açıkça ifade edebiliriz.



New York Times ve Wall Street Journal ise İran’ın İsrail’e saldırılarının ABD seçimlerinden kısa bir süre sonra gerçekleşeceği öngörüsünde bulunmuştu.



Washington post da İran’ın İsrail’e saldırısının kesin olduğu ve saldırı zamanının çok uzak olmadığı yönünde değerlendirmede bulunmuştu.



İranlı yetkililer ise henüz saldırının ne zaman gerçekleşeceğine yönelik resmi bir açıklamada bulunmuş değil. İran tarafından saldırının zamanına dair bir açıklamanın gelmesi de beklenmiyor.









