5 Kas 2024 16:34
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News ID: 85650699
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Amerikan askeri Gazze'de öldürüldü

5 Kas 2024 16:34
News ID: 85650699
Amerikan askeri Gazze'de öldürüldü

Tahran, İRNA- Amerikan ordusu Gazze'deki askerinin öldüğünü duyurdu.

ABD ordusu, geçen hafta Gazze Şeridi'ndeki bir donanma iskelesinde görev sırasında ağır yaralanan bir askerinin öldürüldüğünü bildirdi.
Gazze'de Amerikan yapımı bir yardım iskelesi inşa etme projesi, insani yardımın ilk kez 17 Mayıs'ta karaya gönderilmesinden bu yana güvenlik, lojistik ve diğer engellerle karşı karşıya bulunuyor.
ABD, 320 milyon dolar maliyetle Nisan ayında yapımına başlanan bu yüzer iskeleyi, Gazze Şeridi'ne daha fazla insani yardım göndermek amacıyla inşa ettiğini iddia ediyor.
Amerika yüzen bir deniz iskelesi inşa ederek Gazze halkına yardımcı olarak kendisini dünyaya tanıtmaya çalışırken Siyonist rejimin Gazze Şeridi sakinlerine karşı yürüttüğü soykırım savaşının yaklaşık 13 ayı boyunca bu çocuk katili rejiminin ana destekçisi olmuş ve Gazze Şeridi'ndeki masum çocukları ve kadınları öldürmek için Tel Aviv'e silah göndermekten de çekinmemiştir.

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