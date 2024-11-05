Irak İslami Direniş Hareketi yayınladığı bildiride " İşgalci rejime karşı mücadelede, Filistin ve Gazze halkına destek verilmesi ve Siyonist rejimin kadın, çocuk ve yaşlılar dahil sivillere karşı işlediği suçlara karşılık verilmesi çerçevesinde, bugün (Salı), işgal altındaki bölgelerin kuzeyinde hayati önem taşıyan bir Siyonist hedefe İHA saldırısı gerçekleşti." ifadelerine yer verdi.
Irak direniş hareketi bildirisinin devamında işgalci düşmana yönelik askeri operasyonların sürdürülmesi ve yoğunlaştırılmasına vurgu yapıldı.
Irak direniş mücahitleri bir başka bildiride bu kapsamda, işgal altındaki toprakların kuzeyindeki bir askeri hedefin İHA saldırısının hedefi olduğunu duyurdu.
Irak direniş hareketi ayrı bir bildiride ise işgal altındaki toprakların güneyinde hayati bir noktaya İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Sabah saatlerinden bu yana Irak İslami Direniş Hareketi'nden Siyonist hedeflere 6 İHA'lı saldırı
Tahran, İRNA- Irak İslami Direniş Hareketi, işgal altındaki Filistin topraklarında önemli ve hayati hedeflere yönelik 6 İHA saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.
Irak İslami Direniş Hareketi yayınladığı bildiride " İşgalci rejime karşı mücadelede, Filistin ve Gazze halkına destek verilmesi ve Siyonist rejimin kadın, çocuk ve yaşlılar dahil sivillere karşı işlediği suçlara karşılık verilmesi çerçevesinde, bugün (Salı), işgal altındaki bölgelerin kuzeyinde hayati önem taşıyan bir Siyonist hedefe İHA saldırısı gerçekleşti." ifadelerine yer verdi.
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