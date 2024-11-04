İran’ın BM Daimi Temsilciliği'nden İsrail iddialarına yanıt

İran’ın BM Daimi Temsilciliği, İsrail rejimi istihbarat yetkililerinin, İran'ın füze saldırısı veya İsrail rejimi yetkililerine suikast düzenlemek amacıyla bilgi toplamak için işgal altındaki topraklarda yaşayan İran asıllı vatandaşları işe aldığı iddialarına, Amerikan medyasının sorusu üzerine yanıt verdi.

Temsilcilik açıklamasında, "Bu iddia temelsizdir ve mantıksal olarak doğru olması ihtimal dışıdır. Zira İsrail rejiminin ilk şüpheleneceği kesim İran asıllı vatandaşlar ve ardından Müslümanlardır. Bu nedenle, akılcı bir yaklaşımla İran istihbarat servislerinin öncelikli olarak gayrimüslim ve İran asıllı olmayan kişilere yönelmesi beklenir" ifadelerine yer verildi.