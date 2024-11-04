4 Kas 2024 18:35
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News ID: 85649685
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İran’ın BM Daimi Temsilciliği'nden İsrail iddialarına yanıt

4 Kas 2024 18:35
News ID: 85649685
İran’ın BM Daimi Temsilciliği'nden İsrail iddialarına yanıt

Tahran, İRNA - İran İslam Cumhuriyeti’nin Birleşmiş Milletler Temsilciliği, İranlıların İsrail rejimi yetkililerini suikast için hedef aldığına dair İsrail makamlarının iddialarını asılsız olarak nitelendirdi.

İran’ın BM Daimi Temsilciliği, İsrail rejimi istihbarat yetkililerinin, İran'ın füze saldırısı veya İsrail rejimi yetkililerine suikast düzenlemek amacıyla bilgi toplamak için işgal altındaki topraklarda yaşayan İran asıllı vatandaşları işe aldığı iddialarına, Amerikan medyasının sorusu üzerine yanıt verdi.

Temsilcilik açıklamasında, "Bu iddia temelsizdir ve mantıksal olarak doğru olması ihtimal dışıdır. Zira İsrail rejiminin ilk şüpheleneceği kesim İran asıllı vatandaşlar ve ardından Müslümanlardır. Bu nedenle, akılcı bir yaklaşımla İran istihbarat servislerinin öncelikli olarak gayrimüslim ve İran asıllı olmayan kişilere yönelmesi beklenir" ifadelerine yer verildi.

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