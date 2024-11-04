4 Kas 2024 18:29
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News ID: 85649680
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Gazze'de Son 24 Saatte İsrail Saldırıları: 33 Filistinli şehit düştü, 156 kişi yaralandı

4 Kas 2024 18:29
News ID: 85649680
Gazze'de Son 24 Saatte İsrail Saldırıları: 33 Filistinli şehit düştü, 156 kişi yaralandı

Tahran, İRNA-Gazze Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde Siyonist rejimin Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında toplam 189 Filistinlinin şehit düştüğünü veya yaralandığını açıkladı.

Gazze Sağlık Bakanlığı’nın savaşın 394. gününde yayımladığı açıklamaya göre, Siyonist rejim ordusu son 24 saat içerisinde Gazze Şeridi’nde üç farklı saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılar sonucunda 33 Filistinli şehit düştü, 156 kişi ise yaralandı.

Açıklamada, 7 Ekim 2023’te başlayan Siyonist rejim saldırılarından bu yana toplamda 43 bin 374 Filistinlinin şehit düştüğü 102 bin 261 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı ayrıca, devam eden saldırılar nedeniyle çok sayıda cesedin hâlâ enkaz altında kaldığını ve yardım kuruluşlarının bu bedenleri çıkarma imkanı bulamadığını ifade etti.

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