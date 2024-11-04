Gazze'de Son 24 Saatte İsrail Saldırıları: 33 Filistinli şehit düştü, 156 kişi yaralandı

Gazze Sağlık Bakanlığı’nın savaşın 394. gününde yayımladığı açıklamaya göre, Siyonist rejim ordusu son 24 saat içerisinde Gazze Şeridi’nde üç farklı saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılar sonucunda 33 Filistinli şehit düştü, 156 kişi ise yaralandı.

Açıklamada, 7 Ekim 2023’te başlayan Siyonist rejim saldırılarından bu yana toplamda 43 bin 374 Filistinlinin şehit düştüğü 102 bin 261 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı ayrıca, devam eden saldırılar nedeniyle çok sayıda cesedin hâlâ enkaz altında kaldığını ve yardım kuruluşlarının bu bedenleri çıkarma imkanı bulamadığını ifade etti.