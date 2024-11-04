İran: Bölge ülkelerindeki istihbarat servislerinin İran’a karşı faaliyetlerinden haberdarız

General Pakpur, Zahedan’da düzenlenen Aşiret Liderleri Buluşması’nda yaptığı konuşmada, İran’ın güneydoğusunda gerçekleştirilen terör saldırılarının rastlantısal olmadığını, düşman servislerinin yönlendirmesiyle gerçekleştirildiğini söyledi.

Pakpur, düşmanların güneydoğudaki taşeron unsurlarının İsrail rejimiyle eş zamanlı hareket ettiğini ve İsrail'in saldırılarının ardından bu grupların da bölgede terör eylemleri düzenlediğine dikkat çekti.

Şehit General Zahidi'nin Suriye’de şehit edilmesi ve İsrail rejiminin İran'a yönelik operasyonlarıyla aynı dönemde düşman destekli teröristlerin İran’ın güneydoğusunda saldırılar düzenlediğini, bu eylemlerin tesadüf olmadığını vurgulayan Pakpur, düşman istihbarat servislerinin bölgedeki çeşitli ülkelerde gerçekleştirdikleri toplantılarla terörist gruplara bölgeyi istikrarsızlaştırma görevi verdiklerine dair ellerinde net bilgiler bulunduğunu ifade etti.