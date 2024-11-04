4 Kas 2024 15:50
Journalist ID: 5446
News ID: 85649504
T T
0 Persons

Ekler

İran: Bölge ülkelerindeki istihbarat servislerinin İran’a karşı faaliyetlerinden haberdarız

4 Kas 2024 15:50
News ID: 85649504
İran: Bölge ülkelerindeki istihbarat servislerinin İran’a karşı faaliyetlerinden haberdarız

Zahedan, İRNA - İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı General Muhammed Pakpur, düşman istihbarat servislerinin bazı bölge ülkelerinde yaptıkları toplantılarla terörist grupları bölgeyi istikrarsızlaştırma amacıyla görevlendirdiklerini belirtti.

General Pakpur, Zahedan’da düzenlenen Aşiret Liderleri Buluşması’nda yaptığı konuşmada, İran’ın güneydoğusunda gerçekleştirilen terör saldırılarının rastlantısal olmadığını, düşman servislerinin yönlendirmesiyle gerçekleştirildiğini söyledi.

Pakpur, düşmanların güneydoğudaki taşeron unsurlarının İsrail rejimiyle eş zamanlı hareket ettiğini ve İsrail'in saldırılarının ardından bu grupların da bölgede terör eylemleri düzenlediğine dikkat çekti.

Şehit General Zahidi'nin Suriye’de şehit edilmesi ve İsrail rejiminin İran'a yönelik operasyonlarıyla aynı dönemde düşman destekli teröristlerin İran’ın güneydoğusunda saldırılar düzenlediğini, bu eylemlerin tesadüf olmadığını vurgulayan  Pakpur, düşman istihbarat servislerinin bölgedeki çeşitli ülkelerde gerçekleştirdikleri toplantılarla terörist gruplara bölgeyi istikrarsızlaştırma görevi verdiklerine dair ellerinde net bilgiler bulunduğunu ifade etti.

0 Persons

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .