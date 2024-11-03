İran'ın kendini savunma hakkı saklıdır/uluslararası alanda hiçbir suçlu cezasız kalmamalıdır

Asker Celaliyan, İsrail rejiminin İran'a saldırısıyla ilgili " Siyonist rejim akılsızca bir eylemle İran İslam Cumhuriyeti topraklarını ihlal etti ve bu olayın toplumsal ve genel atmosfer açısından toplumun zihinsel ve psikolojik sorunlarına, nizamın yöneticilerinin ve karar vericilerinin kararlarına hiçbir etkisi olmadığı gibi hukuki açıdan bakıldığında bu gaspçı ve saldırgan rejimin, uluslararası suç davalarında yeni bir sayfa açmıştır." açıklamasında bulundu.

Siyonist rejimin bu eylemi ile Gerçek Vaat 1 ve 2 operasyonları arasındaki farka ilişkin ise “Yerli ve yabancı medya, Gerçek Vaat 1 ve 2 operasyonları gerçekleştirildiğinde, İsrail rejiminin liderleri de dahil olmak üzere işgal altındaki topraklardaki halkın sığınaklara akın ettiğini yazdı. Ancak Siyonist rejimin saldırısı sırasında gece yarısı olmasına rağmen İranlılar çatılardan kameralarla durumu izliyordu. Halkın bu şekilde davranmasının hem iç hem de uluslararası alanda çok önemli bir mesajı var ve dünya, İran halkının yıllardır savaş yaşadığını ve İsrail rejiminden korkmadığını bilmeli.” ifadesinin altını çizdi.