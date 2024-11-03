3 Kas 2024 18:39
Journalist ID: 5630
News ID: 85648607
T T
0 Persons

Ekler

Devrim Muhafızları Genel Komutan Yardımcısı: Düşman uygun bir cevap alacak

3 Kas 2024 18:39
News ID: 85648607
Devrim Muhafızları Genel Komutan Yardımcısı: Düşman uygun bir cevap alacak

Tahran, İRNA- İslam Devrimi Muhafızları Ordusu Genel Komutan Yardımcısı, mazlumların yanında durmanın bir bedeli olduğunu vurgulayarak “Düşmanın yapacağı her türlü düşmanca eyleme, o kutsal savunma dönemi hatırası ve mirasıyla uygun misilleme yapılacaktır.” dedi.

General Ali Fedevi, Pazar günü Şerif Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen 3 Kasım Günü etkinliğinde “Gazze savaşının özelliklerinden biri de dünya halkının 76 yıldır kendilerine yalan söylendiğini anlaması ve dünya ülkelerinin %91'inin cadde ve sokaklarında gösteriler yapılmasıydı. Dünya halkları, Siyonist rejimin işgalci olduğunu, Filistin topraklarını işgal ettiğini, insanları evlerinden kovdularını, halkı, kadınları ve çocukları öldürdüklerini anladı.” ifadesini kullandı.

Bu bir yıl içerisinde sadece İran, Yemen, Hizbullah, Irak ve Filistin'in Gazze ve Lübnan’da halkın yanında durduğuna işaretle  “Bazı Arap ülkeleri sanki üzerlerine ölüm toprağı serpilmiş gibi hareket edemiyor, üstelik Siyonistlere ve katillere yardım ediyor. Dünya acayiplerinden biri de bazı Arap ülkelerinin Siyonistleri koruyup kollamalarıdır.” ifadelerini kullandı.

0 Persons

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .