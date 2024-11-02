Gazze'deki El-Avde Hastanesi kapanma eşiğinde; yalnızca bir genel cerrah, yakıt ve ilaçsız çalışıyor

Gazze'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi'nin başhekimi Muhammed Salih, sağlık ekibinin bir genel cerrah ve son derece kısıtlı kaynaklarla hizmet verdiğini belirterek, jeneratörlerin çalışması ve elektrikli cihazların kullanımı için gerekli yakıtın yarın tükeneceğini ve hayati hizmetlerin hastanede duracağını ifade etti.

Salih, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, acil ameliyat gerektiren yaralanmaların arttığı bir dönemde, El-Avde Hastanesi'nin kuzey Gazze’de genel cerrahı bulunan tek hastane olduğunu söyledi.

Salih, hastaneye gelen yaralıların yüzde 70'ten fazlasının cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyduğunu ancak sadece bir cerrahla çalışabildiklerini kaydetti.

Siyonist saldırılarına değinen başhekim, hastanenin sürekli olarak İsrail rejiminin saldırılarına maruz kaldığını, bunun hem çalışmayı engellediğini hem de sağlık ekipleri ve yaralıların hayatını tehlikeye attığını vurguladı ve ayrıca, hastanede ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısına da dikkat çeken Salih, yüksek yaralı sayısı nedeniyle sağlık personeli üzerindeki baskının giderek arttığını belirtti.